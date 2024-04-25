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В «Газпроме» сообщили, что зимой поставили на рынок России рекордный объём газа

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В компании «Газпром» сообщили, что зимой поставили на российский рынок рекордный объём газа.
В «Газпроме» сообщили, что зимой поставили на рынок России рекордный объём газа
  • РИА Новости

«По предварительным данным, в октябре — марте общий объём поставок газа на внутренний рынок по газотранспортной системе компании достиг исторически максимального уровня», — говорится в сообщении.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) писало, что объём поставок газа из России в страны Европы по газопроводу «Турецкий поток» в апреле текущего года остался на рекордном уровне.

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