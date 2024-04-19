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РБК: экспорт газа в Европу по «Турецкому потоку» остался на рекордном уровне

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Объём поставок газа из России в страны Европы по газопроводу «Турецкий поток» в апреле текущего года остался на рекордном уровне.
РБК: экспорт газа в Европу по «Турецкому потоку» остался на рекордном уровне
  • AP

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Как пишет издание, по сравнению с показателями, зафиксированными за тот же период в прошлом году, экспорт газа по «Турецкому потоку» продолжает увеличиваться, несмотря на завершение отопительного сезона.

Так, за период с 1 по 16 апреля российская компания «Газпром» поставила по этому газопроводу 543,3 млн куб. м газа.

Отмечается, что эти показатели стали максимальными для начала апреля за последние четыре года. 

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что Турция оказалась самым надёжным партнёром России в газовой сфере.

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