Пентагон: США выведут часть своего воинского контингента из Чада

Пентагон подтвердил планы вывода части американского воинского контингента из Чада.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

Он уточнил, что речь идёт о временной мере.

«Насколько я понимаю, по мере продолжения переговоров с властями Чада Африканское командование Вооружённых сил США планирует перемещение некоторых войск США из Чада, отбытие части которых уже было запланировано», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Нигер разорвал военное соглашение, разрешающее присутствие ВС США в стране.

Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти Республики Чад направили Соединённым Штатам письмо, в котором пригрозили разрывом соглашения о безопасности, определяющего правила и условия действий американских военнослужащих в стране.