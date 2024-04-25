RT в Telegram
Подпишись

Пентагон: США выведут часть своего воинского контингента из Чада

Короткая ссылка
Пентагон подтвердил планы вывода части американского воинского контингента из Чада.
Пентагон: США выведут часть своего воинского контингента из Чада
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

Он уточнил, что речь идёт о временной мере.

«Насколько я понимаю, по мере продолжения переговоров с властями Чада Африканское командование Вооружённых сил США планирует перемещение некоторых войск США из Чада, отбытие части которых уже было запланировано», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Нигер разорвал военное соглашение, разрешающее присутствие ВС США в стране.

Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти Республики Чад направили Соединённым Штатам письмо, в котором пригрозили разрывом соглашения о безопасности, определяющего правила и условия действий американских военнослужащих в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить