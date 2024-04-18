CNN: власти Чада пригрозили США разрывом военного соглашения

Власти Республики Чад направили Соединённым Штатам письмо, в котором пригрозили разрывом соглашения о безопасности, определяющего правила и условия действий американских военнослужащих в стране.

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в письме не содержится прямого приказа американским ВС покинуть африканскую страну, однако в нём предписывается американским войскам покинуть французскую базу в столице Чада.

Ранее Нигер разорвал военное соглашение, разрешающее присутствие ВС США в стране.

Позже в Пентагоне заявили, что США поддерживают контакт с Нигером после разрыва военного соглашения.