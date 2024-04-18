CNN: власти Чада пригрозили США разрывом военного соглашения
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- © Chadian Presidency / Handout/Anadolu Agency
Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, в письме не содержится прямого приказа американским ВС покинуть африканскую страну, однако в нём предписывается американским войскам покинуть французскую базу в столице Чада.
Ранее Нигер разорвал военное соглашение, разрешающее присутствие ВС США в стране.
Позже в Пентагоне заявили, что США поддерживают контакт с Нигером после разрыва военного соглашения.