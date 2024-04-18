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CNN: власти Чада пригрозили США разрывом военного соглашения

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Власти Республики Чад направили Соединённым Штатам письмо, в котором пригрозили разрывом соглашения о безопасности, определяющего правила и условия действий американских военнослужащих в стране.
CNN: власти Чада пригрозили США разрывом военного соглашения
  • Gettyimages.ru
  • © Chadian Presidency / Handout/Anadolu Agency

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники. 

По данным телеканала, в письме не содержится прямого приказа американским ВС покинуть африканскую страну, однако в нём предписывается американским войскам покинуть французскую базу в столице Чада.

Ранее Нигер разорвал военное соглашение, разрешающее присутствие ВС США в стране.

Позже в Пентагоне заявили, что США поддерживают контакт с Нигером после разрыва военного соглашения.

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