Пентагон: США поддерживают контакт с Нигером после разрыва военного соглашения
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Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Пентагона.
Собеседник агентства рассказал, что Вашингтону известно опубликованное Национальным советом по охране родины заявление о разрыве соглашения.
«Мы поддерживаем контакты с Советом и будем сообщать обновлённую информацию по мере доступности», — сказал он.
Ранее СМИ писали, что Нигер разорвал военное соглашение с США, которое разрешает американским военным находиться на территории страны.