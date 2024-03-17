Пентагон: США поддерживают контакт с Нигером после разрыва военного соглашения

Соединённые Штаты поддерживают контакт с Нигером после распространившейся информации о разрыве военного соглашения между двумя странами.

Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Пентагона.

Собеседник агентства рассказал, что Вашингтону известно опубликованное Национальным советом по охране родины заявление о разрыве соглашения.

«Мы поддерживаем контакты с Советом и будем сообщать обновлённую информацию по мере доступности», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что Нигер разорвал военное соглашение с США, которое разрешает американским военным находиться на территории страны.