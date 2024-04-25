Федотов: игроки «Спартака» после матча рухнули на газон, Заболотный доставил им неприятности

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о ничьей со «Спартаком» в перенесённом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Заболотный проявил себя в плане всех качеств, только голов не было. Футболисты «Спартака» после матча рухнули на газон. Антон доставил им много неприятностей», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 0:0. Таким образом, команды сыграли безголевую ничью впервые за 21 год.

«Спартак» продолжает занимать шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. ЦСКА расположился на строчку ниже с 38 баллами.

Ранее Владимир Слишкович признался, что разочарован ничьей «Спартака» в матче с ЦСКА.