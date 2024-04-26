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Politico: США намерены заключить контракты на $6 млрд на поставку оружия Украине

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Власти США планируют заключить с американскими предприятиями контракты на сумму $6 млрд на поставку оружия Киеву.

Как сообщает газета Politico со ссылкой на двух американских чиновников, таким образом Вашингтон вносит «последние штрихи» в один из крупнейших пакетов помощи Украине, анонс которого может состояться в пятницу, 26 апреля.

Ожидается, что новый пакет помощи будет включать в себя системы противовоздушной обороны Patriot, а также артиллерийские снаряды, БПЛА, средства противодействия дронам и ракеты класса «воздух — воздух».

Ранее в Белом доме заявили, что средства ПВО остаются приоритетом в поставках военной помощи Украине.

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