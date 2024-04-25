Белый дом: средства ПВО остаются приоритетом помощи Украине
- Gettyimages.ru
- © S. Greg Panosian
Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Противовоздушная оборона остаётся тем, что является высокоприоритетным для украинцев, поскольку мы можем помочь с ПВО по ряду различных средств, включая дальний, средний и ближний радиус», — заявил Кирби.
Ранее Кирби сообщил, что часть оружия США, передаваемого Украине, сейчас находится в Польше, её доставят украинской армии через несколько дней.