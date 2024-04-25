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Белый дом: средства ПВО остаются приоритетом помощи Украине

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Средства противовоздушной обороны остаются приоритетом в поставках военной помощи Украине.
Белый дом: средства ПВО остаются приоритетом помощи Украине
  • Gettyimages.ru
  • © S. Greg Panosian

Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Противовоздушная оборона остаётся тем, что является высокоприоритетным для украинцев, поскольку мы можем помочь с ПВО по ряду различных средств, включая дальний, средний и ближний радиус», — заявил Кирби.

Ранее Кирби сообщил, что часть оружия США, передаваемого Украине, сейчас находится в Польше, её доставят украинской армии через несколько дней.

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