Белый дом: средства ПВО остаются приоритетом помощи Украине

Средства противовоздушной обороны остаются приоритетом в поставках военной помощи Украине.

Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Противовоздушная оборона остаётся тем, что является высокоприоритетным для украинцев, поскольку мы можем помочь с ПВО по ряду различных средств, включая дальний, средний и ближний радиус», — заявил Кирби.

Ранее Кирби сообщил, что часть оружия США, передаваемого Украине, сейчас находится в Польше, её доставят украинской армии через несколько дней.