Пентагон: советники США на Украине даже не приблизятся к линии фронта

Американские военные, которые находятся на Украине «в малом количестве», не участвуют в боевых действиях, они выполняют роль советников, заявили в Пентагоне. Эти специалисты не будут присутствовать вблизи линии фронта, подчеркнуло Минобороны США.

«У США нет намерений проводить боевые операции на Украине, эти силы не будут размещены вблизи линии фронта», — сказал на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.

Советники, которые сейчас работают с украинской армией, занимаются вопросами логистики и надзором за поставками оружия, сообщил он.

Ранее Райдер заявил, что Соединённые Штаты могут отправить дополнительных военных советников в посольство в Киеве.