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Пентагон: советники США на Украине даже не приблизятся к линии фронта

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Американские военные, которые находятся на Украине «в малом количестве», не участвуют в боевых действиях, они выполняют роль советников, заявили в Пентагоне. Эти специалисты не будут присутствовать вблизи линии фронта, подчеркнуло Минобороны США.
Пентагон: советники США на Украине даже не приблизятся к линии фронта
  • Gettyimages.ru

«У США нет намерений проводить боевые операции на Украине, эти силы не будут размещены вблизи линии фронта», — сказал на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.

Советники, которые сейчас работают с украинской армией, занимаются вопросами логистики и надзором за поставками оружия, сообщил он.

Ранее Райдер заявил, что Соединённые Штаты могут отправить дополнительных военных советников в посольство в Киеве.

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