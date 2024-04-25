Пентагон: советники США на Украине даже не приблизятся к линии фронта
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«У США нет намерений проводить боевые операции на Украине, эти силы не будут размещены вблизи линии фронта», — сказал на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.
Советники, которые сейчас работают с украинской армией, занимаются вопросами логистики и надзором за поставками оружия, сообщил он.
Ранее Райдер заявил, что Соединённые Штаты могут отправить дополнительных военных советников в посольство в Киеве.