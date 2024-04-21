Пентагон: США могут отправить больше военных советников в посольство в Киеве

Соединённые Штаты могут отправить дополнительных военных советников в посольство в Киеве. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер, администрация США рассматривает такую возможность.

По его словам, сказанным в беседе с газетой Politico, советники не будут выполнять военных обязанностей. Им будет поручено консультировать правительство Украины и ВСУ.

«На протяжении всего конфликта Минобороны пересматривало и корректировало своё присутствие в стране по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников… в посольство», — сказал Райдер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наличии данных, указывающих на присутствие французских военных инструкторов на Украине.