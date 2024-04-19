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Лавров: есть данные, что французские военные инструкторы работают на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть данные о том, что французские военные инструкторы работают на Украине.
Лавров: есть данные, что французские военные инструкторы работают на Украине
  • РИА Новости

Об этом российский министр сказал в интервью российским радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

«Есть информация, что французские не только наёмники, но и инструкторы наряду с некоторыми другими представителями военных и специальных служб европейских стран там работают», — подчеркнул Лавров. 

Ранее стало известно, что ВС России ударили по расположению наёмников из Франции в Славянске.

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