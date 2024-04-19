Лавров: есть данные, что французские военные инструкторы работают на Украине
- РИА Новости
Об этом российский министр сказал в интервью российским радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».
«Есть информация, что французские не только наёмники, но и инструкторы наряду с некоторыми другими представителями военных и специальных служб европейских стран там работают», — подчеркнул Лавров.
Ранее стало известно, что ВС России ударили по расположению наёмников из Франции в Славянске.