Лавров: есть данные, что французские военные инструкторы работают на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть данные о том, что французские военные инструкторы работают на Украине.

Об этом российский министр сказал в интервью российским радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

«Есть информация, что французские не только наёмники, но и инструкторы наряду с некоторыми другими представителями военных и специальных служб европейских стран там работают», — подчеркнул Лавров.

Ранее стало известно, что ВС России ударили по расположению наёмников из Франции в Славянске.