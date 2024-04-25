В Дагестане десятилетняя девочка сообщила о минировании нескольких школ

В Дагестане десятилетняя девочка позвонила в экстренные службы с сообщением о минировании нескольких школ Махачкалы.

Об этом сообщила в Telegram-канале глава пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

«Девочка рассказала полицейским, что взяла старый телефон отца и пошла в школу. Возвращаясь после занятий, она позвонила на номер 112 и заявила о якобы заложенных устройствах», — говорится в сообщении.

В отношении родителей ребёнка составлен протокол об административном правонарушении.

8 апреля пять поездов дальнего следования задержали в Воронеже из-за звонка об угрозе минирования.