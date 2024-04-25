Пономарёв: Карраскаль заглох и завял в ЦСКА, а в «Динамо» расцвёл

Полуфиналист чемпионата мира в составе сборной СССР Владимир Пономарёв высказал своё мнение о полузащитнике «Динамо» Хорхе Карраскале.

«В армейской команде он заглох и завял, а в новой команде расцвёл. Когда он только пришёл в ЦСКА, я им восхищался. Но он не смог заиграть, завял просто», — цитирует Пономарёва Betonmobile.



В нынешнем сезоне колумбийский игрок провёл 23 матча за команду во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач. Он присоединился к бело-голубым летом 2023 года, перейдя из ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в перенесённом матче 21-го тура РПЛ.