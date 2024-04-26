Щербаковой подарили «Монополию» с дизайном по мотивам её карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова получила от поклонников оригинальный подарок.

«У нас сегодня вечером по расписанию — «Монополия», и не простая. Все города — это города, в которых у меня были крупные соревнования и, конечно же, любимый «Хрустальный», — заявила фигуристка в Telegram-канале.

Напомним, что Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, победительницей Олимпиады 2022 года в Пекине. В настоящий момент она восстанавливается после операции на голеностопе.

Ранее Щербакова рассказала, что ей комфортно быть ведущей на мероприятиях по фигурному катанию.