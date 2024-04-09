Щербакова рассказала, что ей комфортно быть ведущей на мероприятиях по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала об опыте работы ведущей.

«Быть ведущей всегда интересно. На каждой съёмке или мероприятии узнаёшь много нового, набираешься опыта. Мне пока более комфортно быть ведущей на мероприятиях, связанных с фигурным катанием», — цитирует Щербакову Sport24.

Напомним, что Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, победительницей Олимпиады 2022 года в Пекине. В настоящий момент она восстанавливается после операции на голеностопе.

Ранее сообщалось, что Щербакова показала цветы и подарки, полученные на 20-летие.