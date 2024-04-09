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Щербакова рассказала, что ей комфортно быть ведущей на мероприятиях по фигурному катанию

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала об опыте работы ведущей.
Щербакова рассказала, что ей комфортно быть ведущей на мероприятиях по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Быть ведущей всегда интересно. На каждой съёмке или мероприятии узнаёшь много нового, набираешься опыта. Мне пока более комфортно быть ведущей на мероприятиях, связанных с фигурным катанием», — цитирует Щербакову Sport24.

Напомним, что Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, победительницей Олимпиады 2022 года в Пекине. В настоящий момент она восстанавливается после операции на голеностопе.

Ранее сообщалось, что Щербакова показала цветы и подарки, полученные на 20-летие.

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