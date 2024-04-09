Щербакова рассказала, что ей комфортно быть ведущей на мероприятиях по фигурному катанию
- РИА Новости
«Быть ведущей всегда интересно. На каждой съёмке или мероприятии узнаёшь много нового, набираешься опыта. Мне пока более комфортно быть ведущей на мероприятиях, связанных с фигурным катанием», — цитирует Щербакову Sport24.
Напомним, что Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, победительницей Олимпиады 2022 года в Пекине. В настоящий момент она восстанавливается после операции на голеностопе.
Ранее сообщалось, что Щербакова показала цветы и подарки, полученные на 20-летие.