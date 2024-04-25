Российскую теннисистку Тимофееву ограбили в Мадриде
- AP
Девушка сообщила в соцсетях, что с её банковской карты было списано €10 тыс. По словам теннисистки, карточка находилась постоянно при ней, за исключением одного раза, когда она оставила её в гостиничном номере.
Тимофеева добавила, что все покупки были сделаны в том же районе, где она остановилась.
Напомним, что в настоящий момент в Мадриде проходит турнир категории WTA 1000.
Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире WTA в Мадриде.