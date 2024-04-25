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Госдеп: США прорабатывают с G7 варианты применения замороженных активов России

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Соединённые Штаты продолжают совместно с партнёрами по G7 прорабатывать варианты использования замороженных российских активов.

Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

«Что касается суверенных активов, мы продолжаем прорабатывать этот вопрос с нашими партнёрами по G7. Мы изучаем, какие варианты и пути возможны в различных правовых и судебных системах, существующих в разных странах, составляющих нашу коалицию», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассматривает вариант понижения дипломатических отношений с США в случае практических мер по конфискации её активов.

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