В Раде предложили не желающим возвращаться на Украину сдать паспорта
С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, говоря о возмущении украинцев, вызванном решением Киева приостановить оказание консульских услуг в заграничных учреждениях.
«Если вы не чувствуете себя украинцем, то сдавайте паспорт и идите себе, оставайтесь в другой стране», — заявила она в эфире YouTube-шоу «Тема с Мосейчук».
Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило о решении Киева приостановить консульские действия для призывников.