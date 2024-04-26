В Раде предложили не желающим возвращаться на Украину сдать паспорта

Граждане Украины, не желающие возвращаться на родину, имеют возможность отказаться от гражданства и остаться жить за границей.

С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, говоря о возмущении украинцев, вызванном решением Киева приостановить оказание консульских услуг в заграничных учреждениях.

«Если вы не чувствуете себя украинцем, то сдавайте паспорт и идите себе, оставайтесь в другой стране», — заявила она в эфире YouTube-шоу «Тема с Мосейчук».

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило о решении Киева приостановить консульские действия для призывников.