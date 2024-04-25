Развожаев: парад и «Бессмертный полк» 9 мая в Севастополе не состоятся

Военный парад и «Бессмертный полк» в Севастополе 9 мая не состоятся по соображениям безопасности.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Мы бы не хотели подвергать людей хотя бы минимальной опасности... Мы пока не можем провести большие массовые мероприятия в реальном режиме — «Бессмертный полк» и парад традиционный севастопольский», — цитирует его РИА Новости.

Акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате, уточнил он.

Ранее праздничные мероприятия на 1 и 9 мая отменили в Волгограде, но парад в День Победы состоится.