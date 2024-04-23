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В Волгограде отменили праздничные мероприятия на 1 и 9 Мая

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Праздничные мероприятия на 1 и 9 мая отменили в Волгограде, но парад в День Победы состоится.
В Волгограде отменили праздничные мероприятия на 1 и 9 Мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

«В Волгоградской области отменяются первомайская демонстрация, шествие «Бессмертного полка», акция «Свет Великой Победы», праздничные концерты на набережной, а также салюты, фейерверки и ряд других мероприятий», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что шествие «Бессмертный полк» в России в 2024 году из соображений безопасности пройдёт в онлайн-формате.

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