Салихова: «Спартаку» надо назначить Тихонова по заветам Глушакова и вернуть Бакаева

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ничьей в перенесённом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Не победить такой ЦСКА — разочарование. Думаю, новому руководству «Спартака» надо вернуть Бакаева. Угальде явно не тянет. И Тихонова тренером по заветам Глушакова», — цитирует Салихову «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 0:0. Таким образом, команды сыграли безголевую ничью впервые за 21 год.

«Спартак» продолжает занимать шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. ЦСКА расположился на строчку ниже с 38 баллами.

Ранее Владимир Слишкович признался, что разочарован ничьей «Спартака» в матче с ЦСКА.