Салихова: «Спартаку» надо назначить Тихонова по заветам Глушакова и вернуть Бакаева
«Не победить такой ЦСКА — разочарование. Думаю, новому руководству «Спартака» надо вернуть Бакаева. Угальде явно не тянет. И Тихонова тренером по заветам Глушакова», — цитирует Салихову «Чемпионат».
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 0:0. Таким образом, команды сыграли безголевую ничью впервые за 21 год.
«Спартак» продолжает занимать шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. ЦСКА расположился на строчку ниже с 38 баллами.
Ранее Владимир Слишкович признался, что разочарован ничьей «Спартака» в матче с ЦСКА.