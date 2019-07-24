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WT: глава ФБР предупредил о новой угрозе выборам в США — санкции Россию не остановили

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Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия по-прежнему пытается вмешиваться в американские выборы посредством иностранного влияния, сообщает The Washington Times. По словам Рэйя, подобной деятельности Кремля не мешают даже санкции, введённые США.
WT: глава ФБР предупредил о новой угрозе выборам в США — санкции Россию не остановили
Reuters

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй предупредил, что Россия по-прежнему пытается вмешиваться в американские выборы, несмотря на все попытки не допустить этого в преддверии избрания нового главы государства в 2020 году, пишет The Washington Times.

«Русские твёрдо намерены вмешиваться в наши выборы посредством иностранного влияния», — заявил Рэй на слушании юридического комитета конгресса США. 
 
При этом Рэй подчеркнул, что бюро выделило «значительные ресурсы» на борьбу с вмешательством России, добавив, что он не может придумать больше инструментов, которые конгресс мог бы ему предоставить.
 
В связи с этим председатель комитета Линдси Грэм поинтересовался, означает ли сказанное, что Москва продолжает подобную деятельность, невзирая на все санкции, применённые ранее в отношении неё Вашингтоном, и получил утвердительный ответ. 
 
«Да. На мой взгляд, они не прекратили, их пока не сдерживают в достаточной степени», — приводит The Washington Times слова главы ФБР. 
 
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источник
Washington Times США Северная Америка
теги
выборы Линдси Грэм Россия санкции США ФБР
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