WT: глава ФБР предупредил о новой угрозе выборам в США — санкции Россию не остановили

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия по-прежнему пытается вмешиваться в американские выборы посредством иностранного влияния, сообщает The Washington Times. По словам Рэйя, подобной деятельности Кремля не мешают даже санкции, введённые США.

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй предупредил, что Россия по-прежнему пытается вмешиваться в американские выборы, несмотря на все попытки не допустить этого в преддверии избрания нового главы государства в 2020 году, пишет The Washington Times.

«Русские твёрдо намерены вмешиваться в наши выборы посредством иностранного влияния», — заявил Рэй на слушании юридического комитета конгресса США.

При этом Рэй подчеркнул, что бюро выделило «значительные ресурсы» на борьбу с вмешательством России, добавив, что он не может придумать больше инструментов, которые конгресс мог бы ему предоставить.

В связи с этим председатель комитета Линдси Грэм поинтересовался, означает ли сказанное, что Москва продолжает подобную деятельность, невзирая на все санкции, применённые ранее в отношении неё Вашингтоном, и получил утвердительный ответ.

«Да. На мой взгляд, они не прекратили, их пока не сдерживают в достаточной степени», — приводит The Washington Times слова главы ФБР.