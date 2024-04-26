Байден заявил, что не следит за судом над Трампом

Президент США Джо Байден заявил, что у него нет времени наблюдать за судебным процессом по делу бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Экс-президента США обвинили в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс. По словам Байдена, он слишком занят, чтобы наблюдать за этим судебным процессом.

«У меня не было возможности наблюдать за судебным разбирательством, потому что я вёл предвыборную кампанию», — приводит слова Байдена ТАСС.

Ранее Bloomberg сообщил, что в марте Трамп потратил на судебные издержки $4,9 млн.