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Глава МИД Китая Ван И: есть риск усугубления украинского кризиса

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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о существовании риска усугубления украинского кризиса.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна, ясна и прозрачна. Китай не является ни стороной конфликта, ни виновником кризиса», — отметил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula.

Текст опубликован на сайте китайского МИД.

Он добавил, что международное сообщество должно объединить усилия для достижения мира и предпринять реальные действия для деэскалации конфликта.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Пекин выступает за мирную конференцию, которую признают Россия и Украина.

Си Цзиньпин на встрече с Шольцем также отметил, что для мира на Украине нужно стремиться к стабильности, а не преследовать собственные интересы.

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