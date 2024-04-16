Китай выступил за мирную конференцию, которую признают Россия и Украина

Пекин выступает за мирную конференцию, которую признают Россия и Украина, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Глава КНР подчеркнул, что Китай не является стороной или участником украинского кризиса, но он по-своему продвигает мирные переговоры.

«Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, и поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон», — цитирует его ЦТК.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине канцлера ФРГ, который находится в Китае с официальным трёхдневным визитом.

Си Цзиньпин на встрече с Шольцем заявил, что для мира на Украине нужно стремиться к стабильности, а не преследовать собственные интересы.