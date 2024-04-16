RT в Telegram
Подпишись

Китай выступил за мирную конференцию, которую признают Россия и Украина

Короткая ссылка
Пекин выступает за мирную конференцию, которую признают Россия и Украина, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Китай выступил за мирную конференцию, которую признают Россия и Украина
  • Gettyimages.ru

Глава КНР подчеркнул, что Китай не является стороной или участником украинского кризиса, но он по-своему продвигает мирные переговоры.

«Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, и поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон», —  цитирует его ЦТК.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине канцлера ФРГ, который находится в Китае с официальным трёхдневным визитом.

Си Цзиньпин на встрече с Шольцем заявил, что для мира на Украине нужно стремиться к стабильности, а не преследовать собственные интересы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить