Си Цзиньпин: для мира на Украине не нужно преследовать собственные интересы
- AP
«Чтобы не допустить разрастания конфликта или даже выхода его из-под контроля, все стороны должны работать вместе... Мы должны сосредоточиться на мире и стабильности и не преследовать корыстных интересов», — приводит его слова ЦТК.
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине канцлера ФРГ, который находится в Китае с официальным трёхдневным визитом.
Шольц заявил, что попросит Си Цзиньпина не помогать России на Украине.