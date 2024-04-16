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Си Цзиньпин: для мира на Украине не нужно преследовать собственные интересы

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Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что для мира на Украине нужно стремиться к стабильности, а не преследовать собственные интересы.
Си Цзиньпин: для мира на Украине не нужно преследовать собственные интересы
  • AP

«Чтобы не допустить разрастания конфликта или даже выхода его из-под контроля, все стороны должны работать вместе... Мы должны сосредоточиться на мире и стабильности и не преследовать корыстных интересов», — приводит его слова ЦТК.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине канцлера ФРГ, который находится в Китае с официальным трёхдневным визитом.

Шольц заявил, что попросит Си Цзиньпина не помогать России на Украине.

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