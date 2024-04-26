Белоруссия закрепила в военной доктрине возможность оказания помощи союзникам

Республика Беларусь сможет оказывать военную помощь союзникам в случае, если против них будет направлена агрессия.

Такая возможность закреплена в военной доктрине, которую в среду, 24 апреля, утвердило Всебелорусское народное собрание.

В опубликованном на национальном правовом интернет-портале документе указывается, что такая помощь может оказываться в том числе посредством направления воинского контингента для поддержания международного мира и безопасности.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что новая военная доктрина республики стала носить адресный характер.