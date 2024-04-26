RT в Telegram
Подпишись

Белоруссия закрепила в военной доктрине возможность оказания помощи союзникам

Короткая ссылка
Республика Беларусь сможет оказывать военную помощь союзникам в случае, если против них будет направлена агрессия.

Такая возможность закреплена в военной доктрине, которую в среду, 24 апреля, утвердило Всебелорусское народное собрание.

В опубликованном на национальном правовом интернет-портале документе указывается, что такая помощь может оказываться в том числе посредством направления воинского контингента для поддержания международного мира и безопасности.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что новая военная доктрина республики стала носить адресный характер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить