Белоруссия закрепила в военной доктрине возможность оказания помощи союзникам
Такая возможность закреплена в военной доктрине, которую в среду, 24 апреля, утвердило Всебелорусское народное собрание.
В опубликованном на национальном правовом интернет-портале документе указывается, что такая помощь может оказываться в том числе посредством направления воинского контингента для поддержания международного мира и безопасности.
Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что новая военная доктрина республики стала носить адресный характер.