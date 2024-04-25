Хренин: новая военная доктрина Белоруссии стала носить адресный характер
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
По его словам, в ней чётко названы источники угроз для Белоруссии, а также дана оценка вероятности развязывания военных конфликтов различного вида.
«Включая развязывание внутреннего конфликта руками псевдобелорусских экстремистских организаций, типа «полка Калиновского» и им подобных», — подчеркнул Хренин.
Начальник информационно-аналитического управления Генштаба ВС Белоруссии Артём Буторин отмечал, что, согласно новой военной доктрине, страна будет рассматривать нападение на своих союзников как агрессию против себя.