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Хренин: новая военная доктрина Белоруссии стала носить адресный характер

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Новая военная доктрина Белоруссии стала носить адресный характер, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин.
Хренин: новая военная доктрина Белоруссии стала носить адресный характер
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

По его словам, в ней чётко названы источники угроз для Белоруссии, а также дана оценка вероятности развязывания военных конфликтов различного вида.

«Включая развязывание внутреннего конфликта руками псевдобелорусских экстремистских организаций, типа «полка Калиновского» и им подобных», — подчеркнул Хренин.

Начальник информационно-аналитического управления Генштаба ВС Белоруссии Артём Буторин отмечал, что, согласно новой военной доктрине, страна будет рассматривать нападение на своих союзников как агрессию против себя.

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