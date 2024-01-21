Генштаб: Минск расценит нападение на своих союзников как агрессию против себя

Белоруссия, согласно новой военной доктрине, будет рассматривать нападение на своих союзников как агрессию против себя.

РИА Новости

Об этом сообщил начальник информационно-аналитического управления Генштаба ВС Белоруссии Артём Буторин в эфире телеканала СТА. «Нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь», — цитирует его ТАСС. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что защищённость территории республики находится на достаточном уровне. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что спецслужбы страны знают состав боевых ячеек, которые готовятся для смены власти в республике.