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Лукашенко назвал достаточным уровень защиты Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что защищённость территории республики находится на достаточном уровне.
Лукашенко назвал достаточным уровень защиты Белоруссии
  • РИА Новости

По его словам, народ Белоруссии и государство никогда не были так защищены, как сейчас.

«Система выстроена, есть вооружённые силы, мобилизационный резерв, территориальная оборона, народное ополчение», — сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко подчеркнул, что на данном этапе «всего достаточно».

Ранее глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заявил, что размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии является важным слагаемым сдерживания потенциальных противников от агрессии. 

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