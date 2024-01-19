В МО Белоруссии назвали размещение ТЯО важным фактором сдерживания

Размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии является важным слагаемым сдерживания потенциальных противников от агрессии. Об этом заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин.

«И в этом плане размещение на территории Республики Беларусь тактического ядерного оружия рассматривается как важное слагаемое превентивного сдерживания потенциальных противников», — приводит РИА Новости его слова.

Хренин назвал нахождение такого вида вооружений на территории Белоруссии вынужденной мерой.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что всё российское тактическое ядерное оружие «на своих местах, в хорошем состоянии».