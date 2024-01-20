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Вольфович: спецслужбы знают, что в соседних странах готовят диверсантов

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Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что спецслужбы страны знают состав боевых ячеек, которые готовятся для смены власти в республике.
Вольфович: спецслужбы знают, что в соседних странах готовят диверсантов
  • РИА Новости

«В лидерах этой деструктивно настроенной военной политики США выступают наши соседи — руководства Польши, стран Балтии, Украины», — сказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

РИА Новости передаёт слова Вольфовича о том, что на территории этих государств готовятся ДРГ, незаконные вооружённые формирования из беглых с территории Белоруссии и России, «уголовников всех мастей».

Он отметил, что из них готовятся люди, которые готовы убивать и проводить диверсии.

В июле Следственный комитет Белоруссии назвал принуждение со стороны телефонных мошенников с Украины к участию в диверсиях новым видом преступления против белорусов.

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