Вольфович: спецслужбы знают, что в соседних странах готовят диверсантов

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что спецслужбы страны знают состав боевых ячеек, которые готовятся для смены власти в республике.

«В лидерах этой деструктивно настроенной военной политики США выступают наши соседи — руководства Польши, стран Балтии, Украины», — сказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

РИА Новости передаёт слова Вольфовича о том, что на территории этих государств готовятся ДРГ, незаконные вооружённые формирования из беглых с территории Белоруссии и России, «уголовников всех мастей».

Он отметил, что из них готовятся люди, которые готовы убивать и проводить диверсии.

В июле Следственный комитет Белоруссии назвал принуждение со стороны телефонных мошенников с Украины к участию в диверсиях новым видом преступления против белорусов.