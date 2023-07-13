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СК Белоруссии сообщил, что мошенники с Украины принуждают белорусов к участию в диверсиях

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Следственный комитет Белоруссии назвал принуждение со стороны телефонных мошенников с Украины к участию в диверсиях новым видом преступления против белорусов.
СК Белоруссии сообщил, что мошенники с Украины принуждают белорусов к участию в диверсиях
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По словам представителей Следственного комитета, мошенники с Украины перешли к новой, террористической тактике, суть которой заключается не только в том, чтобы оставить потерпевших «без квартиры и в кредитах», но и убедить их совершать диверсии в Белоруссии.

«Аферисты после хищения денег запугивают и заставляют людей совершать тяжкие преступления, обещая возврат похищенного или убеждая жертв, что нужно принять участие в некой «спецоперации» проводимой правоохранительными структурами», — говорится в сообщении.

Поясняется, что мошенники связываются с потенциальными жертвами по телефону, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, убеждают перевести им крупную сумму денег и затем предлагают поджечь служебный автомобиль или военкомат в обмен на возврат похищенного.

Также сообщается, что в случае отказа мошенники начинали угрожать потерпевшим, унижать и издеваться над ними.

Отмечается, что чаще всего жертвами мошенников становились женщины.

По словам следователей, многие потерпевшие указывали на украинский акцент собеседника.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что каждый пятый мошеннический кол-центр на Украине координируется из Нидерландов и Германии.

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