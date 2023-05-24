Сбербанк: каждый пятый кол-центр мошенников на Украине управляется из Нидерландов и ФРГ

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что каждый пятый мошеннический кол-центр на Украине координируется из Нидерландов и Германии.

Об этом он сказал в ходе выступления на 32-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Как рассказал Кузнецов, 212 украинских кол-центров управляются по модели франшизы.

«А инфраструктура для их деятельности сосредоточена в Нидерландах и Германии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Москве силовики пресекли деятельность мошеннических кол-центров, действовавших в интересах ВСУ.