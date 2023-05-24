Сбербанк: каждый пятый кол-центр мошенников на Украине управляется из Нидерландов и ФРГ
- © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Об этом он сказал в ходе выступления на 32-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
Как рассказал Кузнецов, 212 украинских кол-центров управляются по модели франшизы.
«А инфраструктура для их деятельности сосредоточена в Нидерландах и Германии», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Москве силовики пресекли деятельность мошеннических кол-центров, действовавших в интересах ВСУ.