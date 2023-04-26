В Москве пресечена деятельность проукраинских мошеннических колл-центров

В Москве силовики пресекли деятельность мошеннических колл-центров, действовавших в интересах ВСУ.

«УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с ГУМВД России по городу Москве пресечена противоправная деятельность мошенников, организовавших колл-центры в городе Москве, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере», — говорится в сообщении управления ФСБ.

Как отмечается, представляясь сотрудниками российских силовых ведомств и работниками финансовых учреждений, они обманом вынуждали граждан переводить деньги на указанные ими банковские карты.

«В ряде случаев преступниками осуществлялось моральное давление на потерпевших в целях выведения их из состояния психологического равновесия и побуждения к совершению резонансных преступлений против общественной безопасности на территории Московского региона», — заявили в ведомстве.

Ранее учёный-криминалист и эксперт в области кибербезопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал, как защититься от телефонных мошенников.