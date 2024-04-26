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Логвинов назвал резолюцию ЕП о выборах финальным аккордом антироссийской песни

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Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что антироссийская резолюция Европарламента касательно прошедших в России президентских выборов, которая была принята в последний день работы нынешнего состава этого европейского института, стала финальным аккордом его антироссийской песни.

По его словам, заявления такого характера «в различных вариациях звучали на протяжении всего пятилетнего легислатурного периода».

«На сей раз беспомощная злость наложилась на весеннее обострение», — говорится в заявлении дипломата, поступившем в РИА Новости.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что ЕС хотел санкциями раздавить российскую экономику, но навредил только своей.

Он также отмечал, что антироссийская истерия нужна ЕС для обоснования важности создания армии.

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