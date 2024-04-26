Логвинов назвал резолюцию ЕП о выборах финальным аккордом антироссийской песни
По его словам, заявления такого характера «в различных вариациях звучали на протяжении всего пятилетнего легислатурного периода».
«На сей раз беспомощная злость наложилась на весеннее обострение», — говорится в заявлении дипломата, поступившем в РИА Новости.
Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что ЕС хотел санкциями раздавить российскую экономику, но навредил только своей.
Он также отмечал, что антироссийская истерия нужна ЕС для обоснования важности создания армии.