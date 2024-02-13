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Филиппо: антироссийская истерия нужна ЕС для создания армии

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Антироссийскую истерия нужна ЕС для обоснования важности создания армии, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Филиппо: антироссийская истерия нужна ЕС для создания армии
  • Gettyimages.ru
  • © Sylvain Lefevre

«Еврофанатические болваны только что предложили Европейскому парламенту «создать европейскую армию», — написал он в соцсети X.

Филиппо отметил, что европейские политики продолжают прикрываться мнимой «российской угрозой».

Ранее член Европарламента от Греции Эммануил Франгос обратился к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю по поводу развития отношений между Евросоюзом и Россией. По мнению депутата, существующее взаимное недоверие должно быть преодолено.

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