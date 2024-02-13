Филиппо: антироссийская истерия нужна ЕС для создания армии
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«Еврофанатические болваны только что предложили Европейскому парламенту «создать европейскую армию», — написал он в соцсети X.
Филиппо отметил, что европейские политики продолжают прикрываться мнимой «российской угрозой».
Ранее член Европарламента от Греции Эммануил Франгос обратился к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю по поводу развития отношений между Евросоюзом и Россией. По мнению депутата, существующее взаимное недоверие должно быть преодолено.