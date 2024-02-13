Филиппо: антироссийская истерия нужна ЕС для создания армии

Антироссийскую истерия нужна ЕС для обоснования важности создания армии, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Еврофанатические болваны только что предложили Европейскому парламенту «создать европейскую армию», — написал он в соцсети X.

Филиппо отметил, что европейские политики продолжают прикрываться мнимой «российской угрозой».

Ранее член Европарламента от Греции Эммануил Франгос обратился к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю по поводу развития отношений между Евросоюзом и Россией. По мнению депутата, существующее взаимное недоверие должно быть преодолено.