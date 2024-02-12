В ЕП заявили о необходимости пересмотреть отношения с Россией

Член Европарламента от Греции Эммануил Франгос обратился к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю по поводу развития отношений между Евросоюзом и Россией. По мнению депутата, существующее взаимное недоверие должно быть преодолено. С письмом Франгоса ознакомился RT.

Евродепутат убеждён, что, по мере того как конфликт на Украине будет подходить к концу, необходимо постепенно преодолевать недоверие, существующее между Европейским союзом и Россией, «чтобы Европейский континент мог восстановить единство и безопасность».

«Очевидно, что Великобритания, США, Турция и другие неевропейские мировые субъекты извлекают выгоду из раскола между ЕС и Россией, продвигая свою политику и экспортируя крайне дорогостоящие оборонные системы», — говорится в обращении парламентария.

В своём письме он также отметил, что во время Второй мировой войны невозможно было представить примирение Франции и Германии, однако позже именно сближение этих двух стран легло в основу объединения Европы. Более того, ЕС предпринимает попытки сблизиться с Сербией после бомбардировок НАТО, напомнил Франгос.

«Чёткая цель должна заключаться в преодолении всех препятствий, возникших в сердце Европы, чтобы европейцы, объединившись, могли внести эффективный вклад в прогресс человечества, как уже было в прошлом», — считает депутат.

На этом фоне Франгос задал Боррелю вопрос, верит ли он в то, что сближение Евросоюза и России принесёт взаимную выгоду.

«Существуют ли, хотя бы в теории, какие-то контакты, на основе которых можно было бы построить будущие отношения между ЕС и Россией?» — поинтересовался он.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что Брюссель «легко и непринуждённо» оборвал всё практическое взаимодействие с Россией. По его словам, ЕС рискует быть исключённым из современных процессов трансформации международных отношений.