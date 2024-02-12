RT в Telegram
Подпишись

В ЕП заявили о необходимости пересмотреть отношения с Россией

Короткая ссылка
Юлия Гуреева
Член Европарламента от Греции Эммануил Франгос обратился к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю по поводу развития отношений между Евросоюзом и Россией. По мнению депутата, существующее взаимное недоверие должно быть преодолено. С письмом Франгоса ознакомился RT.
В ЕП заявили о необходимости пересмотреть отношения с Россией
  • AFP
  • © FREDERICK FLORIN

Евродепутат убеждён, что, по мере того как конфликт на Украине будет подходить к концу, необходимо постепенно преодолевать недоверие, существующее между Европейским союзом и Россией, «чтобы Европейский континент мог восстановить единство и безопасность».

«Очевидно, что Великобритания, США, Турция и другие неевропейские мировые субъекты извлекают выгоду из раскола между ЕС и Россией, продвигая свою политику и экспортируя крайне дорогостоящие оборонные системы», — говорится в обращении парламентария.

В своём письме он также отметил, что во время Второй мировой войны невозможно было представить примирение Франции и Германии, однако позже именно сближение этих двух стран легло в основу объединения Европы. Более того, ЕС предпринимает попытки сблизиться с Сербией после бомбардировок НАТО, напомнил Франгос.  

«Чёткая цель должна заключаться в преодолении всех препятствий, возникших в сердце Европы, чтобы европейцы, объединившись, могли внести эффективный вклад в прогресс человечества, как уже было в прошлом», — считает депутат.

На этом фоне Франгос задал Боррелю вопрос, верит ли он в то, что сближение Евросоюза и России принесёт взаимную выгоду.  

«Существуют ли, хотя бы в теории, какие-то контакты, на основе которых можно было бы построить будущие отношения между ЕС и Россией?» — поинтересовался он. 

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что Брюссель «легко и непринуждённо» оборвал всё практическое взаимодействие с Россией. По его словам, ЕС рискует быть исключённым из современных процессов трансформации международных отношений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить