Логвинов: ЕС рискует быть исключённым из процессов трансформации в мире
По его словам, Брюссель «легко и непринуждённо» оборвал всё практическое взаимодействие с Россией, взяв курс «на полное обособление» от нашей страны.
«Одновременно так переусердствовал с изоляцией нашей страны, что в результате может оказаться на обочине текущих процессов трансформации международных отношений»,— сказал Логинов.
Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что страна пытается убедить ЕС вернуться к дипломатии с Россией.
При этом норвежский министр обороны Бьорн Арилд Грам призвал быть готовыми к противостоянию России.