Логвинов: ЕС рискует быть исключённым из процессов трансформации в мире

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил в интервью РИА Новости, что ЕС, чрезмерно увлёкшийся изоляцией России, рискует быть исключённым из современных процессов трансформации международных отношений.

По его словам, Брюссель «легко и непринуждённо» оборвал всё практическое взаимодействие с Россией, взяв курс «на полное обособление» от нашей страны.

«Одновременно так переусердствовал с изоляцией нашей страны, что в результате может оказаться на обочине текущих процессов трансформации международных отношений»,— сказал Логинов.

Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что страна пытается убедить ЕС вернуться к дипломатии с Россией.

При этом норвежский министр обороны Бьорн Арилд Грам призвал быть готовыми к противостоянию России.