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Норвежский министр обороны призвал быть готовыми к противостоянию России

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Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам считает, что страна должна быть готова к возможному противостоянию с Россией даже после окончания спецоперации на Украине.
Норвежский министр обороны призвал быть готовыми к противостоянию России
  • Gettyimages.ru

Слова норвежского министра приводит Iltalehti.

«Мы должны быть готовы к тому, что Россия пересмотрит ситуацию и развернёт свои силы в ответ на членство Финляндии и Швеции в НАТО», — сказал министр.

Грам добавил, что Европа должна принять новую реальность, согласно которой «российская угроза» не исчезнет ещё долгое время, а сама Россия «не станет такой», как Европа.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее назвал крайне опасной болтовнёй заявления западных политиков о возможном конфликте. Он напомнил, что военные потенциалы России и стран НАТО несопоставимы, поэтому в случае конфликта с альянсом российская сторона, не имея выбора, будет вынуждена отвечать на агрессию асимметрично.

В МИД России отмечали, что Москва призывает страны Запада, в первую очередь государства — члены ЕС, не приписывать России намерения развязать войну в Европе и не навязывать ей эту идеологию.

Президент Владимир Путин подчёркивал, что у Москвы нет заинтересованности в конфликте с НАТО.

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