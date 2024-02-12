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Логвинов: Евросоюз перестал быть для России важным торговым партнёром

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Европейский союз более не является важным торговым партнёром для России.
Логвинов: Евросоюз перестал быть для России важным торговым партнёром

    Об этом в интервью РИА Новости заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

    По его словам, Брюссель встал на путь «экономической войны», вводя против России санкции и пытаясь вмешиваться в экономические отношения Москвы с третьими странами.

    Кроме того, Логвинов подчеркнул, что в 2023 году объёмы торговли ЕС и России продолжили снижаться.

    Также, по его мнению, ЕС рискует быть исключённым из процессов трансформации в мире.

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