Логвинов: Евросоюз перестал быть для России важным торговым партнёром

Европейский союз более не является важным торговым партнёром для России.

Об этом в интервью РИА Новости заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

По его словам, Брюссель встал на путь «экономической войны», вводя против России санкции и пытаясь вмешиваться в экономические отношения Москвы с третьими странами.

Кроме того, Логвинов подчеркнул, что в 2023 году объёмы торговли ЕС и России продолжили снижаться.

Также, по его мнению, ЕС рискует быть исключённым из процессов трансформации в мире.