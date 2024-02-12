Логвинов: Евросоюз перестал быть для России важным торговым партнёром
Об этом в интервью РИА Новости заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
По его словам, Брюссель встал на путь «экономической войны», вводя против России санкции и пытаясь вмешиваться в экономические отношения Москвы с третьими странами.
Кроме того, Логвинов подчеркнул, что в 2023 году объёмы торговли ЕС и России продолжили снижаться.
Также, по его мнению, ЕС рискует быть исключённым из процессов трансформации в мире.