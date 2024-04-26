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Ван И: США не должны нарушать красные линии в отношении безопасности Китая

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Власти США не должны переступать красные линии в отношении суверенитета и безопасности КНР.

Об этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, заявил 26 апреля на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Пекине глава Министерства иностранных дел КНР Ван И.

«Соединённые Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, подавлять развитие Китая и переступать красные линии, когда речь идёт о суверенитете, безопасности и интересах развития Китая», — сказал он.

Также в ходе встречи Ван И заявил, что китайско-американские отношения стабилизировались, однако негативные факторы нарастают.

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