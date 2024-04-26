Ван И: отношения КНР и США стабилизировались, но негативные факторы нарастают

Отношения КНР и США в целом стабилизировались, однако негативные факторы продолжают нарастать.

С таким заявлением выступил 26 апреля на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном глава Министерства иностранных дел Китая Ван И.

«Под руководством лидеров двух государств китайско-американские отношения в целом стабилизировались, у двух сторон стало больше диалога, сотрудничества и позитивных аспектов в различных областях», — цитирует главу МИД КНР ТАСС.

Ранее стало известно, что главы внешнеполитических ведомств КНР и США встретились в Пекине.