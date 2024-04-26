Глава МИД Китая заявил, что США продолжают продвигать политику сдерживания КНР
«Мы видим, что неправильное восприятие Китая в США сохраняется, они продолжают продвигать свою ошибочную политику сдерживания КНР», — заявил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula.
Текст опубликован на сайте МИД КНР.
Ранее Ван И заявил, что Вашингтон не должен переступать красные линии в отношении суверенитета и безопасности КНР.
26 апреля в Пекине прошла встреча министра иностранных дел КНР с госсекретарём США Энтони Блинкеном.