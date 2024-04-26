Глава МИД Китая заявил, что США продолжают продвигать политику сдерживания КНР

Соединённые Штаты продолжают продвигать политику сдерживания КНР, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Мы видим, что неправильное восприятие Китая в США сохраняется, они продолжают продвигать свою ошибочную политику сдерживания КНР», — заявил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula.

Текст опубликован на сайте МИД КНР.

Ранее Ван И заявил, что Вашингтон не должен переступать красные линии в отношении суверенитета и безопасности КНР.

26 апреля в Пекине прошла встреча министра иностранных дел КНР с госсекретарём США Энтони Блинкеном.