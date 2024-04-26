Bloomberg: советники Трампа обсуждают меры против уходящих от доллара стран

Способы противодействия отказу стран от использования американского доллара во внешней торговле стали темой обсуждения среди советников экс-президента США Дональда Трампа, вновь претендующего на высший государственный пост.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, в числе возможных вариантов — введение мер экспортного контроля, штрафы, обвинения в валютной манипуляции и тарифы.

По данным агентства, эти санкции будут применяться в отношении развивающихся стран, включая государства — участники БРИКС, а их целью станет снижение рисков для валюты США.

Ранее Bloomberg сообщал, что конфискация активов России в США провоцирует риски дедолларизации.