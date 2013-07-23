Сирийские власти и оппозиция должны вместе бороться с экстремистами

Глава российского МИД считает, что сирийские власти и оппозиция должны объединить усилия, чтобы изгнать из страны террористов и экстремистов. Такое заявление Сергей Лавров сделал в рамках встречи с сирийским вице-премьером.
Будущая конференция по Сирии в Женеве должна быть сосредоточена на объединенной борьбе правительства Асада и оппозиции против экстремистов и террористов в этой арабской стране. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел перед началом его встречи в Москве с сирийским вице-премьером. Пере Понт сообщит нам детали.
ПЕРЕ ПОНТ, корреспондент RT: Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и сирийского вице-премьера Кадри Джамиля прошла в свете предстоящей международной конференции в Женеве. Министр Лавров пожаловался на то, что несколько оппозиционных групп не хотят участвовать в этой международной конференции. При этом Россия прилагает все усилия, для того чтобы они все-таки приняли участие.
В то же самое время министр Лавров подчеркнул, что военного решения сирийского конфликта не существует. Однако он также настоял на том, чтобы правительство Асада и оппозиция боролись против экстремистов и террористов. Давайте послушаем его заявление.
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ: Хотел бы также привлечь внимание к итоговой Декларации лидеров стран «Большой восьмерки», принятой в Северной Ирландии в прошлом месяце, в которой в разделе, посвященном ситуации в Сирии, содержится прямой призыв к сирийскому правительству и оппозиции консолидировать усилия для изгнания из страны террористов и экстремистов. Считаю, что эта задача должна стать одним из основных пунктов международной конференции.
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