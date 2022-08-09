Fox News: реалии американской экономики демократов не интересуют — им важна лишь идеология

Инициированный Демократической партией США закон о снижении инфляции, который только что был одобрен сенатом страны, лишь ускорит рост цен, поскольку предусматривает шаги, которые американской экономике как раз не нужны, считает внештатный обозреватель Fox News и профессор экономики Королевского колледжа Нью-Йорка Брайан Бренберг. Как заявил Бренберг в эфире канала, такая политика демократов объясняется тем, что их заботит не реальное положение дел в экономике, а только их идеология, которую они готовы продвигать любой ценой.

Знаете, мы тут только что обсуждали принятие сенаторами-демократами закона о сокращении инфляции. А главный вопрос здесь вот в чём — демократы говорят: «Это пойдёт Америке только на пользу», а нас здесь интересует больше не политический аспект, а ответ на вопрос, повлияет ли на самом деле эта инициатива на инфляцию. Они-то ведь говорят, что повлияет.

БРАЙАН БРЕНБЕРГ, внештатный обозреватель Fox News, профессор экономики Королевского колледжа Нью-Йорка: Ага. Нет, на инфляцию она никак не повлияет.





Это же очевидно — когда есть инфляция, тратить дополнительно полтриллиона долларов не стоит, это её только ухудшит. А когда идёт рецессия, не нужно облагать предприятия дополнительными налогами, ведь расходы в итоге переложат на плечи потребителей и работников, и это тоже всё усугубит.





Этот нормативный акт каким-то волшебным образом делает ровно противоположное тому, в чём сейчас нуждается наша экономика. А причина в том, что экономические реалии демократов не интересуют — их интересует только собственная идеология, и они её продвигают любой ценой, даже когда это оборачивается для американцев снижением доходов и ростом инфляции.





Вот в какой мы сейчас оказались ситуации. И именно поэтому народ демократам больше не доверяет. Они всё спрашивают, почему они потеряли доверие — так вот, потому, что делают заведомо неправильные, исходя из нынешнго состояния экономики, шаги.

Дата выхода в эфир 08 августа 2022 года.