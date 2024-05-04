МЧС готово увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности и проектирование АСП
Об этом информирует ТАСС.
По данным ведомства, действующие меры административной ответственности являются недостаточными для воздействия на противоправное поведение в области пожарной безопасности.
«Существующие размеры административных штрафов требуют пересмотра в сторону увеличения», — говорится в сообщении.
Ранее управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев рассказал, какие предусмотрены штрафы за разведение костров в лесах, на полях, торфяниках, территориях с сухой травой и другими возгораемыми материалами.
Также в МЧС рассказали о ситуации с пожарами в майские праздники.