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МЧС готово увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности и проектирование АСП

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МЧС России считает необходимым увеличить штрафы за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также ввести ответственность за неверное проектирование автоматических систем пожаротушения (АСП).

Об этом информирует ТАСС.

По данным ведомства, действующие меры административной ответственности являются недостаточными для воздействия на противоправное поведение в области пожарной безопасности.

«Существующие размеры административных штрафов требуют пересмотра ‎в сторону увеличения», — говорится в сообщении.

Ранее управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев рассказал, какие предусмотрены штрафы за разведение костров в лесах, на полях, торфяниках, территориях с сухой травой и другими возгораемыми материалами.

Также в МЧС рассказали о ситуации с пожарами в майские праздники.

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