Юрист Русяев напомнил о штрафах за разведение костров в лесах

Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев рассказал, какие предусмотрены штрафы за разведение костров в лесах, на полях, торфяниках, территориях с сухой травой и другими возгораемыми материалами. По его словам, суммы составят от 15 тыс. до 60 тыс. рублей.

В беседе с Life.ru эксперт отметил, что за несоблюдение требований пожарной безопасности при разведении костров грозит штраф от 5 тыс. до 50 тыс. рублей (в особых случаях).

После пикника нельзя оставлять мусор на обочине дорог, в лесу и других неположенных местах. Штраф составляет от 2 тыс. до 70 тыс. рублей.

«Чтобы избежать серьёзных штрафов и других санкций, на майских праздниках следует строго соблюдать правила пожарной безопасности, порядка обращения с мусором и ответственно относиться к своему поведению. Пренебрегать правилами категорически не стоит, так как последствия могут быть крайне неприятными», — добавил Русяев.

Ранее МЧС Прикамья напомнило о мерах безопасности при разведении огня.