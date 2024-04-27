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Юрист Русяев напомнил о штрафах за разведение костров в лесах

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Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев рассказал, какие предусмотрены штрафы за разведение костров в лесах, на полях, торфяниках, территориях с сухой травой и другими возгораемыми материалами. По его словам, суммы составят от 15 тыс. до 60 тыс. рублей.
Юрист Русяев напомнил о штрафах за разведение костров в лесах
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru эксперт отметил, что за несоблюдение требований пожарной безопасности при разведении костров грозит штраф от 5 тыс. до 50 тыс. рублей (в особых случаях).

После пикника нельзя оставлять мусор на обочине дорог, в лесу и других неположенных местах. Штраф составляет от 2 тыс. до 70 тыс. рублей.

«Чтобы избежать серьёзных штрафов и других санкций, на майских праздниках следует строго соблюдать правила пожарной безопасности, порядка обращения с мусором и ответственно относиться к своему поведению. Пренебрегать правилами категорически не стоит, так как последствия могут быть крайне неприятными», — добавил Русяев.

Ранее МЧС Прикамья напомнило о мерах безопасности при разведении огня.

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