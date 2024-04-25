МЧС Прикамья напомнило о мерах безопасности при разведении огня

В ГУ МЧС по Пермскому краю напомнили, что гражданам не запрещается готовить шашлыки в период действия особого противопожарного режима, который приходится на майские праздники. Но при этом следует помнить о мерах безопасности.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Согласно правилам противопожарного режима, запрещено использование открытого огня в необорудованных местах. Разрешается разводить огонь в мангалах и жаровнях на расстоянии не менее 5 м от построек.

В ведомстве также сообщили, что нужно иметь под рукой первичные средства пожаротушения и мобильный телефон, чтобы в случае возгорания вызвать пожарных.

Пожароопасный сезон начинается в регионе 30 апреля, а действие особого противопожарного режима продлится до 10 мая, а также с 27 мая по 10 июня.

Ранее сообщалось, что в трёх округах Ставропольского края объявлен пятый уровень пожарной опасности, ещё в 16 — четвёртый уровень.