МЧС Прикамья напомнило о мерах безопасности при разведении огня
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Согласно правилам противопожарного режима, запрещено использование открытого огня в необорудованных местах. Разрешается разводить огонь в мангалах и жаровнях на расстоянии не менее 5 м от построек.
В ведомстве также сообщили, что нужно иметь под рукой первичные средства пожаротушения и мобильный телефон, чтобы в случае возгорания вызвать пожарных.
Пожароопасный сезон начинается в регионе 30 апреля, а действие особого противопожарного режима продлится до 10 мая, а также с 27 мая по 10 июня.
Ранее сообщалось, что в трёх округах Ставропольского края объявлен пятый уровень пожарной опасности, ещё в 16 — четвёртый уровень.